ATV Wanderung

Am Sonntag, den 09.04.2017 startet die ATV Wandergruppe um 13.30 Uhr an der Martinskapelle in Selhof zu ihrer nächsten geführten Wanderung. Von der Kapelle geht’s über den Paul-Greuel Weg, ehemalige Barbarahütte, Eifelblickhütte zurück nach Selhof. Die Wanderzeit beträgt etwa drei Stunden, Wegstrecke ca.8 km. Bitte um festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung. Für Getränke und Wegzehrung sorgt jeder selbst. Gäste sind herzlich willkommen.