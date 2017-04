Antwort auf Leserbrief Ausgabe 581

Sehr geehrte Frau Reiher-Broich,als ich in der letzten Ausgabe des Siebengebirgsboten ihren Leserbrief las, war ich doch anschließend ein wenig überrascht und auch erbost. Es geht mir nicht darum das sie versuchen ihre Meinung zu äußern, im Gegenteil, die freie Meinungsäußerung ist ein wichtiges Stück Freiheit, welches auch in unserem Grundgesetz Artikel 5 verankert ist. Jeder soll das Recht haben seine Meinung frei zu äußern ohne dabei z.B. als Nazi oder Gutmensch tituliert zu werden. Wenn wir immer mehr darauf achten müssen was wir sagen, kann dies ein Anzeichen für eine kriselnde Stimmung in einem demokratisch geprägten Land sein. Leider konnte ich beim Lesen ihres Schreibens für mich nur ein Fazit ziehen und zwar vermute ich, dass Sie wütend sind. Mit Verlaub es viel mir schwer Zusammenhänge in ihren Sätzen zuerkennen. Sie werfen jedoch einige Fragen in mir auf. Ich würde von Ihnen gerne wissen wie viele Einwanderer in Ihren Augen satt und genug sind? Ich bin der Meinung, dass Menschen die vor Krieg und Armut fliehen, das Recht haben sich selbst und ihre Familien in sichere Länder zu bringen. Wanderung ist so alt wie die Menschheit. In den Jahren zwischen 1820 und 1930 sind allein aus Deutschland ca. 6.000.000 emigriert, 90% davon in die USA. Die Deutschen stellten dort damals die größte Gruppe dar. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass wir gegenwärtig nicht nur Zuwanderung sondern auch Abwanderung haben. 2015 sind etwa 2.000.000 eingewandert und gleichzeitig 1.000.000 Menschen ausgewandert. Im Ausblick auf eine alternde Gesellschaft und eine niedrige Geburtenrate haben wir Einwanderung dringend nötig. Selbst bei den momentanen Einwanderungszahlen ist ein Schrumpfen unserer Gesellschaft nicht aufzuhalten. Primär ging es Ihnen wahrscheinlich um den Aufruf zur Reinhaltung und Pflege von öffentlichen Plätzen und das diese Arbeiten von „Einwanderern“ erledigt werden können und „Wir Deutschen“ somit wieder ordentliche Plätze haben. Ich frage mich jedoch, warum es so schlimm ist, wenn ein öffentlicher Aufruf stattfindet, in dem alle Bürger einer Kommune gefragt werden, ob sich einzelne Bürger bereiterklären würden, sich zu engagieren. Man kann doch nicht in einer sich immerfort individualisierenden Gesellschaft und die damit entstehenden Probleme im Gemeinwesen wie z.B. bei der Vereinsarbeit, wo es leider immer öfter an freiwilligen Helfern mangelt, die Lücke durch Arbeitseinsätze von Flüchtlingen kompensieren. Im letzten Siebengebirgsboten sind mehrere Hilfsanfragen auf freiwilliger Basis geschaltet worden, warum überhaupt? Das können doch auch die anderen machen. Ich darf Sie erinnern, dass zu Zeiten der Hartz IV Reform eine Maßnahme zur Wiedereingliederung von Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt der sogenannte 1€-Job war. Der Aufschrei in der Gesellschaft war zeitweise groß und die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme wurde in Frage gestellt. Nach einiger Zeit wurde vom, oft als menschenunwürdig bezeichneten, 1€-Job nichts mehr gehört. 2016 beschloss die Bundesregierung ein Programm bei dem mit Hilfe von 1€-Jobs Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Für dieses Programm werden Jährlich 300 Millionen Euro bis 2020 bereitgestellt. Sie sehen also die Friedhofspflege oder andere Arbeiten werden nicht vollkommen kostenfrei erledigt. Über den Sinn lässt sich jedoch streiten. Wäre es nicht sinnvoller das Geld in Sprachunterricht und andere Programme zu stecken, die die Integration wirklich voranbringen können und nicht nur dazu beitragen (nicht ganz) billige Arbeitskräfte zu erhalten die „niedere“ Arbeiten erledigen, die „Wir Deutschen“ auch die, die von „Stütze“ leben , nicht machen (wollen). Ich finde es schade das Sie in Ihrem Schreiben von „die unseren“ und „diese Leute“ berichten. Meiner Meinung nach fördern solche Unterscheidungen nicht die Integration sondern die Segregation. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas zum Thema „Kosten“ und „was in den letzten Jahren aus Deutschland geworden ist,“ schreiben. Deutschland ist Exportweltmeister, die Flüchtlingswelle 2016 hat zu einer Erhöhung des Bruttosozialprodukts beigetragen, im Schnitt werden von Menschen ohne deutschen Pass p.P 3300€ mehr Steuereinnahmen erzielt als sie p.P Kosten und letztendlich sollte, gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft, ein Akt der Humanität nicht in Geld aufgewogen werden und geflüchtete Menschen nur als Humankapital gesehen werden. Daniel Friehe