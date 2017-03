Nachwuchs des TVK gut in das Jahr gestartet

Lennard Brouwers (10) mit Bronzemedaille in Leverkusen und Gold in Porz

Königswinter, den 11. März 2017. Nachwuchstalent Lennard Brouwers (Jg. 2007) vom TV Königswinter startete in diesem Jahr bereits zwei Mal bei Straßen- bzw. Crossrennen und war dabei recht erfolgreich. Am 05. Februar nahm Lennard am Schülerlauf U12 über 1 km beim 2. Lauf zur 33. Winterserie des LSV Porz teil. Unter 144 Teilnehmenden erlief er in 3:57 min. den 5. Platz im Gesamtfeld und sicherte sich zugleich den Sieg in seiner eigenen Altersklasse.

Einen Monat später, am 05. März, nahm Lennard am Schnupperlauf Rund um das Bayerkreuz der Leichtathletikabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen über die Distanz von 1,1 km teil. Bei diesem Rennen wurde er von 170 Teilnehmern 10. in der Gesamtwertung und in seiner Altersklasse Dritter in 5:10 min. (netto).

Sein Trainer Dieter Dick: „Lennard ist zweifellos sehr talentiert, zugleich auch trainingsfleißig und ehrgeizig. Ich muss ihn eher bremsen, damit er nicht zu viel macht.“