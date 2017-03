Windhagener Heimat- & Verschönerungsverein formiert sich neu

Für Freitag, den 3. März 2017 hatte der Windhagener Heimat- & Verschönerungsverein (HVV) zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Vorstandsmitglieder eingeladen. Wie viele andere Vereine leidet auch der HVV an einem durch den demographischen Wandel bedingten Mitgliederschwund sowie eine berufs- und altersbedingte gravierende Abnahme aktiver Mitglieder, so dass etliche Tätigkeiten nicht mehr in gewohnt tatkräftiger Weise durchgeführt werden können. Dennoch sind die verbleibenden Aktiven entschlossen, den Verein weiter auf Spur zu halten und Projekte und Aufgaben bestmöglich zu gestalten. Zunächst einmal ging es darum, einen funktionsfähigen Vorstand zu wählen. Etliche der alten Vorstandsmitglieder sind auch die neuen, so der 1. Vorsitzende Dr. Thomas Stumpf, der einstimmig bei eigener Enthaltung wieder gewählt wurde. Desgleichen der stellvertretende Vorsitzende Ernst-Dieter Meyer, der auch die Funktion eines Jugendwartes wahrnimmt. Da die bisherige Kassiererin Henny Bung-Bruns nicht wieder kandidierte, wurde Hans-Georg Dulisch gleichfalls einstimmig zum neuen Kassierer gewählt. Auch Achim Bruns, der die Funktionen des Schriftführers und Pressewart innehat, wurde in seinem Amt bestätigt. Als Beisitzerinnen wurden Helga Ulama und Claudia Gronewold neu in den Vorstand gewählt. Zu Kassenprüfern wurden Jan Ehrhardt und Herbert Kranz ernannt. Der langjährige Naturschutz- und Gerätewart Martin Bielefeld wird seine Aufgabe als Beisitzer weiterhin fortführen. Für das laufende Jahr ist eine Frühjahrstour nach Marburg geplant. Des Weiteren werden die sogenannten Gemarkungsgänge fortgesetzt werden. Diese kleinen Wanderungen durch die Windhagener Ortsteile dienen auch dem Ziel, Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten auszumachen, die im Laufe diesen und der kommenden Jahre mit dauerhaften Hinweis- und Informationsschildern ausgestattet werden sollen. Für den Sommer ist wieder ein Grillfest an der Bockentalhütte vorgesehen. Ebenso soll die Windhagener Kirmes mit dem schon traditionellen Kuchenbuffet ausgestattet werden. Auch der gemeinsame Weihnachtsausflug, dessen Ziel noch erarbeitet wird, soll nicht fehlen. Mit einem besonderen Vorschlag nach dem Muster der früheren Aktion „Unser Dorf soll schöner werden“, eine ähnliche Maßnahme nach dem Motto „Zukunft für unser Dorf“ ins Leben zu rufen, klang die Mitgliederversammlung in froher Runde aus. Für diese angedachte Aktion sollen interessierte und kreative Mitbürger aufgerufen werden, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen und so den Windhagener Ortskern attraktiver und möglichst barrierefrei umzugestalten. Wobei der HVV hofft, die ortsansässigen Parteien, Verein und auch den Gemeinderat hierfür gewinnen zu können.