Sommer-Ferienfreizeit der KJG Windhagen – noch Plätze frei

In diesem Jahr fährt die KjG Windhagen nach Österreich ins schöne Saalbach-Hinterglemm. Vom 22. Juli bis zum 05. August erwarten euch und eure Freunde spannende und erlebnisreiche Tage in den Alpen.

Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr einfach die Anmeldung auf unserer Internetseite herunterladen und an die unten angegebene Adresse schicken:

Pfarrgemeinde St. Bartholomäus

z.Hd. Matthias Börder

Hauptstraße 49

53578 Windhagen

Preise pro Teilnehmer für 14 Tage:

* Für KjG Mitglieder 395 €

* Für KjG Geschwister 390 €

* Für nicht Mitglieder 425 €

* Für Geschwister 420 €

KjG Jahresbeitrag pro Kind:

* Für 1 Kind 28 €

* Für Geschwister 26 €

* Ab 3 Kindern 22 €

d.h. Mitgliedschaft für Lagerteilnehmer geschenkt + Vergünstigungen bei allen Aktionen der KjG Windhagen

Weitere Infos zum Sommerlager und zur KjG findet ihr auf unserer Homepage: www.kjg-windhagen.de

Ein Besuch lohnt sich!

Wir freuen uns auf Euch!