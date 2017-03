Die KG Rot-Weiss Klääv Botz sagt Danke

Liebe Freunde des Karnevals,

die KG Rot-Weiss Klääv Botz Aegidienberg bedankt sich bei allen Jecken in Aegidienberg und im Siebengebirge für die tolle Unterstützung, die die Karnevalsgesellschaft erhalten hat.

Sei es bei auswärtigen Auftritten oder bei den heimischen Auftritten bei unseren Ortsvereinen und nicht zuletzt bei unseren eigenen Veranstaltungen im Bürgerhaus.

Ein ganz besonderer Dank geht an alle Vereinsmitglieder, für die beeindruckenden Auftritte bei allen Veranstaltungen, sowie den unermüdlichen Einsatz bei der Bewirtung, den Auf-und Abbauten im Bürgerhaus sowie den Haussammlungen.

Nur durch Euer unermüdliches Engagement war eine solche Session zu bewältigen.

Wir bedanken uns auch bei den befreundeten Ortsvereinen und Karnevalsvereinen für die Unterstützung und Mitgestaltung unseres Veilchendienstagszuges, der mit über 60 Zugnummern wieder mal ein beeindruckendes Bild bot.

Wir danken unseren zahlreichen Sponsoren, allen voran der Spar-und Darlehnskasse Aegidienberg und dem Autohaus Klinkenberg Bad Honnef, aber besonders der Aegidienberger Bevölkerung, die jedes Jahr durch ihre finanzielle Unterstützung bei den Hausammlungen den Veilchendienstagszug erst ermöglicht.

Und – last but not least – möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Tollitäten bedanken. Unser singender Prinz Guido II. mit seiner Aegidia Claudia I., die mit ihrer natürlichen und herzlichen Art jedes Publikum verzauberten und unser Kinderprinzenpaar Prinz Florian und Prinzessin Lea-Sophie, die mit viel Spaß und Freude dabei waren.

Ihr viert habt die KG Rot-Weiss Klääv Botz Aegidienberg im gesamten Siebengebirge hervorragend vertreten.

Der Vorstand der KG Rot-Weiss Klääv Botz

Aegidienberg, im März 2017