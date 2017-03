Smart?-Phone! – Verantwortungsvoller Umgang mit Social Media

Informationsveranstaltung zum Thema Internet und Handy in der St. Josef Gesamtschule Bad Honnef

Was machen die Kids den ganzen Tag am Handy? Wie kann ich den Medienumgang angemessen begleiten? Welche Gefahren und Schutzmöglichkeiten gibt es?

Diese und weitere (Eltern-)Fragen rund um die Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen stehen im Mittelpunkt eines Elternabends in der St. Josef Gesamtschule in Bad Honnef, der am 29.03.17 um 19.00 Uhr stattfindet. Das Ziel: mehr Medienkompetenz für Eltern und ihre Kinder.

Denn elektronische Medien sind ein fester Bestandteil im Leben von Kindern und Jugendlichen. Die Familie ist ein zentraler Ort, an dem die Weichen für die Mediennutzung gestellt werden. Hier werden wichtige Regeln zum Umgang mit Medien formuliert und Vereinbarungen getroffen. Eltern stehen Fragen zur „richtigen“ Medienerziehung aber oft ratlos gegenüber. Einerseits wollen sie ihre Kinder fördern, andererseits wollen sie sie gleichzeitig schützen und ihnen im Umgang mit Medien Grenzen setzen.

Die St. Josef Gesamtschule nutzt für ihren Elternabend das Angebot der „Initiative Eltern+Medien“ der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), die damit den deutlich gestiegenen Orientierungs-, Beratungs- und Aufklärungsbedarf von Eltern in der Medienerziehung ihrer Kinder aufgreift. Mit der Durchführung der Initiative Eltern+Medien wurde das Adolf-Grimme-Institut beauftragt.