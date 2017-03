Autoaufbrüche in Bad Honnef – Polizei Bittet um Hinweise

Bonn (ots) – Vermutlich in der Nacht vom 05.03.17 auf den 06.03.17

brachen bisher Unbekannte zwei Fahrzeuge in Bad Honnef auf und

entwendeten Festeinbauten. Die Täter bauten aus dem Fahrzeug in der

„Reichenberger Straße“ das festinstallierte Navigationssystem aus.

Aus dem geparkten Fahrzeug in der „Hauptstraße“ bauten sie zusätzlich

das Lenkrad und den Airbag aus. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wenn

Sie etwas Ungewöhnliches beobachtet oder Verdächtiges bemerkt haben,

melden Sie sich bitte unter der 0228 – 150 beim zuständigen

Kriminalkommissariat 35.