Schützenfrauen wieder „außer Rand und Band“

Am Samstag, dem 18.2.2017 war es wieder soweit….die Schützenfrauen der St. Hubertusschützen Aegidienberg feierten Karneval in der karnevalistischen Hochburg am Himberg.

Wochenlang hatten sie sich auf diesen Tag vorbereitet und Sonja Linnig, die Sitzungspäsidentin, konnte mal wieder ein fantastisches Programm präsentieren.

Helene Efferoth und Sonja Linnig starteten mit ihrem Vortrag „Klaaf“ gemütlich in den Nachmittag. So wurden unter anderem Neuigkeiten über die eigenen Männer ausgetauscht…..hochinteressant!

Ingrid Hülder war erstmalig in der Bütt, wo sie über eine gelungene Gartenparty bei Helene

Efferoth berichtete. Ein gelungener Vortrag, der alle erfreute.

Dann kam eine Zeitreise durch gefühlte 50 Jahre Karnevalslieder. 10 Schützenfrauen animierten das Publikum zum mit machen, klatschen und tanzen. Auch Aegidia Claudia I. war eine der zehn Schützenfrauen und mischte kräftig mit.

Johanna Zeitz-Fehse berichtete von einer Erbschaft….ach wör ich doch mit dem Ahl in die Eifel jefahren ….., fast jedes Jahr hat Sie einen Vortrag einstudiert, aus dem Programm der Schützenfrauen ist sie kaum wegzudenken.

Die Bergfunken zeigten wieder super einstudierte Tänze und erfreuten das Publikum mit ihren Vorträgen und wundervollen Kostümen. Trainerinnen dieser tollen Truppe sind Ramona Pashaus und Kathrin Becker.

Uli Jüngst konnte von diversen Bettgeschichten berichten. Tja die meisten Probleme kann man halt im Schlafzimmer klären, kommt man sich dort doch besonders nahe.

Steffi Sting und Christiane Keil machten einen Besuch im Fussballstadion zu Aegidienberg. Ein kleiner Lehrgang von einem waschechten Fußballkenner und Fan für einen absoluten nichtwissenden Mitmenschen. -da ist es schon schwierig, ruhig zu bleiben. Schwierige Fragen wurden geklärt…Wie viele Löcher hat ein Fußballnetz, wie?…hier wird auch geschossen…ist das nicht gefährlich ?

Die Aufsteiger, Martina Lewin und Heike Kurtenbach hatten auch dieses Jahr einen Vortrag geschrieben, der die verschiedenen Aegidienberger durch den Kakao zog. Hatten sie doch letztes Jahr noch unter der Orscheider Brücke gelebt, hatte zumindest Martina es geschafft sich selbständig zu machen. Mit einem neu eingerichteten Wellnessstudio mit neuesten technischen Errungenschaften aus Amerika und finanziert durch die SpadaKa konnte Martina Lewin so manchem Aegidienberger gesundheitlich und seelisch helfen.

Das Plattfuß-Quintett begeisterte zur Tritsch-Tratsch-Polka unter Leitung ihres Dirigenten Kalle Kurtenbach mit einem phänomenalen musikalischem Vortrag. Die Radfahrer „Biker-Devils“ rund um Schützenkönig Klaus Linnig brachten das Schützenhaus zur Hochstimmung. Es war ein Vortrag der besonderen Klasse. Einfach fantastisch.

Die Hubertusgang konn te dann noch einen draufsetzen. Trainiert von Angela Eckert und Kirsten Klöckner, hatten sie einen tollen Tanz einstudiert und begeisterten durch einmalige Kostüme und tänzerischen Glanzleistungen, sowie akrobatischen Einlagen das Publikum. Jungs macht weiter so. Jedes Jahr ein Höhepunkt im karnevalistischem Programm der Schützen.-Klasse….!!!!

Charlie Weißenfels begleitete die Schützenfrauen musikalisch durch den Nachmittag und überbrückte hervorragend die Zeit, bis endlich die KG Klääv Botz mit allem, was sie zu bieten hat aufmarschierte. Charlie Weißenfels hatte dieses Jahr ein Jubiläum auf dem Schützenplatz. Schon 25 Jahre macht der Höveler Jung bereits Musik auf dem Schützenplatz.

Spielmannszug, Prinzengarde, Ehrengarde, Kinderprinzenpaar Lea I. und Florian I., und die Tollitäten

Prinz Guido II. mit seiner Aegidia Claudia I. brachten das Schützenhaus zum Toben.

Eine bessere Stimmung gibt es wohl kaum. Hat das Prinzenpaar doch dieses Jahr ein Heimspiel, denn es ist seit vielen Jahren engagiert im Schützenverein. Auch für die St. Hubertusschützen hat Guido eigens ein Lied geschrieben. Zur Melodie von Robbie Williams ´“Feel“ hatte er das neue Lied einstudiert. Total begeistert schmetterte das Schützenhaus den Refrain mit.

Die Stimmung hatte durch die Vorträge des Prinzenpaares, dem Kinderprinzenpaares oder der Ehrengarde und Prinzengarde den Siedepunkt erreicht.

Danach spielte Charlie Weißenfels bis in den frühen Morgen und es konnte noch lange ausgelassen gefeiert und getanzt werden.

Susanne Oelpenich