karnevalistischer Mädelsabend bei Heike

Heike rief und alle kamen, jung und alt, Neu -und Altbürgerinnen!

Viele in phantasievollen Kostümen und andere direkt aus dem Alltag,

Hauptsache mit dabei!

Und Peter Josef Euskirchen fühlte sich sichtlich wohl unter den vielen

quietschfidelen Mädels und spielte fast ohne Pause auf seinem Akkordeon, wanderte

von Tisch zu Tisch und alle, alle sangen und schunkelten mit.

Karneval für alle in seiner liebenswertesten Form. Da blieben die

leckeren Curry – Würstchen von Witt, und der, wie immer, genau so leckere

Kuchen von Martin Heimbach, fast Nebensache. Bei Wein und Bier sah

das schon ganz anders aus, denn die sangesfreudigen Kehlen mußten ja befeuchtet werden.

Einhellige Meinung, gut, daß sich Heike entschlossen hat, jeden ersten Donnerstag

im Monat zum Mädelsabend einzuladen. Am Donnerstag nach Aschermittwoch

wird dann der Karnevals – Kater, so wie es sich zu Abschied vom Karneval

= „Carne -vale“ = Abschied vom Fleisch, zünftig mit „Variationen vom kalten Fisch“

gefeiert. Wie ich Heike kenne, werden die Mädels mit lauter kleine Leckereien

verwöhnt werden.

K.U.