Ganz herzlich laden wir am 3. März 2017 um 19 Uhr zur Vorstellung des Projektes „Straßenpoesie“ ins Zuhause der Kunst (in der Königswinterer Str. 14 in Königswinter-Oberpleis) ein.

Die aus Oberkassel stammende Designerin Biggi Fohrer (Illustration) und der Königswinterer Künstler Franz Buhr (Text & Idee) vermitteln in einer wunderbaren Symbiose aus Text und Bild eine leise und vielleicht daher so eindringlich-vielschichtige Botschaft. In fünf Motiven geht ihr poetischer Appell an die Tiere, deren Leben auf unseren Straßen in Gefahr ist. Aber auch wir, die wir die Botschaft stellvertretend empfangen, sind bezaubert und berührt. Wir nehmen sie unwillkürlich mit auf unsere Wege…

Die fünf Motive der „Straßenpoesie“ sind während der Ausstellungszeit im Zuhause der Kunst am 3.3. (Eröffnung), Sa/ So 4./ 5.3. 16-19 Uhr und Sa/ So 11./ 12.3. 16-19 Uhr zu kleinen Preisen erhältlich, damit sie den Weg an die Straßen und in die Häuser und Herzen unserer Stadt finden. Das Projekt wird in weiteren Städten fortgesetzt.