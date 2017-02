Windhagener Kinderkarneval fand wieder großen Anklang

– Jecko das lustige Maskottchen des Festkomitee Kölner Karneval im Forum zu Gast

– Annalena und Isabo von den Domino assistierten Sitzungspräsident Dennis Heinemann als Co-Moderatoren

– Dreemol Alaaf auf den Wentener Kinder-Klaav

Der Kinderkarneval in Windhagen zieht auch wegen der vielen jungen Familien in der Gemeinde immer wieder eine große Schar von Mamas, Papas und Großeltern an. Am Samstag war das Forum wieder sehr gut gefüllt. Das Prinzenpaar Prinz Christoph I. (Vorbringer) und Prinzessin Petra II. (Salz) wurden am „Day after Prinzenfete“ vom „verstärkten“ Jugendorchester des Musikvereins Harmonie beim Einzug in das Forum begleitet. Die Harmonie spielte bekannte Karnevalsleedcher. Mit dabei war das KG-Maskottchen Einhorn in Persona von Alexander Rüddel, dem KG-Vorsitzenden. Sitzungspräsident Dennis Heinemann standen bei der Präsentation des fröhlichen Treibens erstmals Anna-Lena (Dasbach) und Isabo (Manroth) von den Wentener Dominos zur Seite. Und sie machten ihre Sache gut!!!!! Ein Dreifaches Alaaf auf den Modi-Nac hwuchs der KG. Achim Klahsen sorgte für die stimmungsvolle Musik. Tolle Tänze gab es von den Windhagener Tanzgruppen Sternschnuppen, Wenter Flöhe, den Dominos und dem TC Blau-weiß Windhagen und den Blue-Diamonds von der Hüh in St. Katharinen. Aus Köln zum Wentener Kika angereist war Jecko, das fröhliche Maskottchen des Festkomitees Kölner Karnevals, das die Kids zum Singen und Tanzen einlud. Es gab auch Fragen zum Kölner Karneval. Zu den närrischen Einlagen zählte auch ein Torwandschießen auf der Bühne und die Narrhalla wurde kurzzeitig für eine „Formel 1-Staffellauf-Simulation“, bei dem Jungs und Mädchen Auto-Attrappen bewegten, abgesperrt. Höhepunkt des Kikas war die Kamelleschlacht. Prinz und Prinzessin warfen allerlei Süßigkeiten zu den vor der Bühne zahlreich versammelten Kindern. Die Kleinen an den Tischen wurden auch mit Süßem versorgt. „Dreemol Alaaf auf den Windhagener Kinder-Klaav!!!!“

Foto 3109: Windhagener Kika mit neuen „Modis“ (Bildmitte Anna-Lena Dasbach und Isabo Manroth mit Sitzungspräsident Dennis Heinemann)

Foto 3184: Kinder und das Prinzenpaar beim Luftballon-Tanz

Foto 3214: Spaß mit dem Kölner Jecko