Superjeck in Jillienberg

Freitagabend, kein Fleckchen bleibt frei auf dem Aegidiusplatz.

Die Tische im Bürgerhaus sind besetzt als die KG Klääv-Botz mit dem

Aegidienberg Prinzenpaar Prinz Guido II. mit seiner Aegidia Claudia

I., den Fünkchen, Elferrat und dem richtigen Beat des Spielmannszuges,

rasant in die Kostümsitzung und den leidenschaftlichen Fastelovend

startete. Nach dieser gekonnten Einleitung schnellte der

Stimmungspegel, entgegen des Namens des nächsten Acts „Dröpkes“,

rasant in die Höhe. Ein brilliantes Publikum, das Redner wie den

lustigen Rheinländer und den Flachlandtiroler schätzte, die sportliche

Leistung der Bergfunken, der Prinzengarde und der Dürscheder Mellsäck

feierte. Das Stimmungslevel war über das vierstündige Programm

ungebrochen hoch. Die Jecken im Saal sangen, tanzten und schunkelten

mit der Gulaschkapell und den jungen Trompetern. Die Ehrengarde der KG

rundete die Veranstaltung ab, nachdem die Band „Milljö“ keinen im

Bürgerhaus mehr auf den Stühlen hielt. Erst nach der dritten Zugabe

zeigten sich die wunderbar kostümierten Narren schweren Herzens

zufrieden.

Fastelovend der Spitzenklasse!

Seien Sie bei der nächsten Veranstaltung dabei: 17.02. Bergparty ab

20Uhr, 23.02. Weiberfastnacht ab 15Uhr , 28.02. Veilchendienstagszug

mit After Zoch Party ab 14Uhr.