Kindersport beim TV Eiche

Neues Angebot für Kinder von 3 bis 6 Jahre

Beim Sport soll den Kindern Freude an Bewegung vermittelt werden. Nach diesem Grundsatz handelnd, hat der TV Eiche ein neues Angebot für Kinder im Altern von 3 bis 6 Jahren. In fünf Abteilungen haben die Kinder die Möglichkeit, sich auszuprobieren und sich den individuell passenden Sport auszusuchen. Bewegung ist ein grundlegendes Element der menschlichen Entwicklung und als eines der Grundbedürfnisse unserer Kinder unerlässlich für ihre gesamte Persönlichkeitsentwicklung. In einer für unsere Kinder immer bewegungsärmeren Umwelt schafft unser Kindersport Möglichkeiten, vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen zu sammeln. Ob beim Ballett, Budo, Leichtathletik, Modern Dance oder Turnen, der TV Eiche bietet 15mal Kindersport in der Woche zu einem Pauschalbetrag von monatlich 10 Euro. Es können auch ohne Mehrkosten mehrere Angebote genutzt werden. So haben Kinder die Möglichkeit, auf spielerische Art und Weise ihren Bewegungsapparat zu schulen, die Haltung zu fördern, das Herz-Kreislaufsystem in Schwung zu bringen, die Kondition zu verbessern und den für sie passenden Sport auszusuchen.

Nähere Informationen und Anmeldung unter (02224) 9698-19 und -20 und in der Geschäftsstelle des TV Eiche, Berck-sur-Mer-Straße 14

Was der TV Eiche sonst noch bietet findet man unter www.tv-eiche.de