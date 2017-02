Wenter Prinzenpaar mit einem Sharan on Tour

Bei Auto Thomas im Ortsteil Ramersdorf wurde bei einem kleinen Event der Sharan offiziell übergeben

Für Prinzenpaare im Wenter Fasteleer läuft die Session nach der Proklamation auch wie in einem karnevalistisch-närrischen Feeling mit vielen besonderen Veranstaltungen und Erlebnissen ab. Zum Schluss heißt es dann für Prinz und Prinzessin: es war einmal….und ging leider so schnell vorbei. Aber soweit ist es in der jecken, längeren Kampagne noch nicht. Auch Prinz Christoph I. von Elferrat und Paradetrucks und Prinzessin Petra II. von Elferratsfrauen und Nähnadel (Salz) begleitet, eilen von Veranstaltung zu Veranstaltung um mit ihrem närrischen Geschmölz Stimmung und Freude in die Säle zu bringen. Wichtig ist dabei auch, dass alle pünktlich ankommen. Während im Märchen die Prinzen mit Pferd, Pferden oder auch Kutschen-Gespannen zu besonderen Ereignissen anreisten, ist der Prinz und sein Tross in der Moderne mit vielen Pferdestärken (PS) und dabei motorisiert unterwegs, denn Schnelligkeit ist auch im Fasteleer Trumpf. Im Gepäck mit dabei haben sie auch keine Koffer und Garderobe, sondern Süßigkeiten und Strüssjer. Und es sitzt auch kein Kutscher vorne, sondern Axel und Angelika Klein als Prinzenfahrer bzw. – führer. Prinz Christoph I. und ihre Lieblichkeit Petra II. besuchten jetzt mit Sitzungspräsident Dennis Heinemann die Niederlassung der Auto Thomas Firmengruppe in Bonn-Dransdorf. Anlass war die offizielle Übergabe des Prinzenwagens, der, der KG Wenter Klaavbröder zur Verfügung gestellt wird. Die „Auto Thomas Firmengruppe“ stellt in der aktuellen Session wieder ca. 20 Tollitäten ein Fahrzeug zur Verfügung. Hier wird Brauchtumspflege groß geschrieben. Das ist nicht selbstverständlich! Es werden u.a. auch Kasalla, Funky Marys, und Brings mit Fahrzeugen ausgestattet. Die Wenter Klaavbröder und ihr Prinzenpaar sind sehr stolz darauf auch ein Fahrzeug von Auto Thomas fahren zu dürfen und das m ittlerweile zum vierten Mal!!! Jetzt ist es wohl Tradition! Natürlich musste die statse Prinzenkarosse für die Fahrt zünftig und närrisch getauft werden. Das geschah bei dem Gedankenaustausch mit dem stv. Verkaufsleiter Alexander Schröder´mit hauseigenem Sekt. Beim Smalltalk ging es bei diesem kleinen Hof-Event um die rheinische Brauchtumspflege und damit um den Wenter Fasteleer und Karneval. Die Wenter Klaavbröder danken Herrn Schröder und der Geschäftsleitung Jürgen Blattner, Judith Blattner und Bernhard Brungs sowie VW-Verkaufsleiter Udo Kastner. Das Prinzen-Fahrzeug ist ein VW Sharan, 110 kW (150 PS), 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG, Dieselmotor, Navigationssystem, elektrische Seitentüren etc. Die Klaavbröder-Narrenherrscher sind somit mit dem modernsten Sharan aller Zeiten. (Werbeslogan VW) unterwegs.

Ein dreifaches Wenten und Bonn Alaaf auf die Auto Thomas Firmengruppe, bei der natürlich auch der aktuelle Sessionsorden übergeben wurde.

v.l.n.r. : Sitzungspräsident Dennis Heinemann, Stv. Verkaufsleiter Alexander Schröder, Prinzessin Petra II. (Salz) und Prinz Christoph I. (Vorbringer) und Cheffahrer Axel Klein.