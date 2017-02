Veranstaltungs-Termine

Fr. 27.01.2017, 18:00 Uhr

Brauereien und Bierkultur in Bonn

Unzählige Brauereien in städtischem, privatem und kirchlichem Besitz prägten einst das Bonner Stadtbild und unzählig sind auch die Geschichten, Traditionen und Streitereien um das beste Bier. Schon in den Verordnungen der Bonner Kurfürsten bahnte sich der bis heute andauernde Streit um das Bier aus Köln an, der mit der Kölsch-Konvention 1986 einen vorläufigen Schlusspunkt erreichte. Da liegt es nahe, die Bonner Brauereien und Bierhäuser als ein Teil der Stadtkultur zu erkunden von den Anfängen der Braukunst bis heute. Dazu gehören die Geschichten um Gambrinus, Arnulf und Laurentius ebenso wie die Regeln der Bierbraukunst und die Gründung des Bürgerlichen Brauhauses Bonn, aus dem später die Kurfürsten-Brauerei hervorging.

Aber auch von der Wirtin, die als Hexe verbrannt wurde, von bekannten Besitzern und Pächtern und vom Fassbier-Streik der Bonner Gastronomen wird hier die Rede sein.

Da aber die Zeit nicht stehenbleibt, soll bei ein paar Kölsch-Proben in ausgesuchten Wirtshäusern auch die Frage erörtert werden, was denn die Bonner Bierkultur ausmacht, ob auch andere Biere zur hiesigen ͈Kultur“ gehören und welche Brauereien tatsächlich hier das Sagen haben.

Treffpunkt: Vor dem Bonner Münster, Hauptportal, Dauer: ca. 2,5 Stunden

Beitrag: € 13,- / 10,-, Getränke auf Selbstzahlerbasis



Sa. 28.01.2017, 14:00 Uhr

Kochen auf Rheinisch*

Die Rheinische Küche hat viele Traditionen und noch mehr Variationen, die seit Jahrhunderten von Familie zu Familie weitergegeben werden. Besonderen Spaß macht es, diese Besonderheiten nach alten und neuen Rezepten selbst auszuprobieren und dabei Geschichten und kulinarische Anekdoten aus dem Rheinland zu hören.

Die Teilnehmer kochen unter Anleitung eines erfahrenen Kochs ein Vier-Gänge-Menü, das den Jahreszeiten oder besonderen Wünschen angepasst werden kann. Immer gehören regionale Besonderheiten und ein heimischer Wein dazu.

Treffpunkt: Katholische Familienbildungsstätte, Lennéstr.5, Dauer: ca. 4 Stunden

Beitrag: € 45,-, Leistungen: Zutaten für 4-Gänge-Menü, Wein, Kochanleitung und kulinarische Betreuung, Küchen – und Geschirrnutzung, Min.-/Max.-Teilnehmerzahl: 12/16 Personen, In Kooperation mit der Familienbildungsstätte Bonn *Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.



So. 29.01.2017, 11:00 Uhr

Bonn in der NS-Zeit – Verfolgung und Widerstand

Der Stadtrundgang beschreibt den Weg zur Machtergreifung, die Haltung der Universität, die Arbeit des politischen Widerstandes und die brutale Verfolgung während des Nationalsozialismus. Einzelschicksale verdeutlichen die Schrecken der NS-Zeit.

Treffpunkt: Mahnmal auf dem Kaiserplatz, Dauer: 2 – 2,5 Stunden, Beitrag: € 10,- / 8,-, Männliche Teilnehmer werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen.

http://www.stattreisen-bonn.de info@StattReisen-Bonn.de

StattReisen Bonn erleben e.V., Maximilianstraße 28d

53111 Bonn, Tel.:0228/654553, Fax: 0228/2425255