Offene NRW-Hallen-Seniorenmeisterschaften in Düsseldorf am 15. Januar 2017:

Glander deklassiert die Konkurrenz und ist NRW-Meister über 3000 m

Königswinter, den 15. Januar 2017. Kein geordnetes Training, diverse Arztbesuche – die Vorbereitung auf die NRW-Meisterschaften in der Halle für Senioren hätte für den ambitionierten und erfolgsverwöhnten Lauftrainer des TVK, Karl-Heinz Glander (AK M70) reibungsloser von statten gehen können. Entsprechend skeptisch beurteilte er seinen Start am 15. Januar in der Leichtathletik-Halle im ARENA-Sportpark Düsseldorf vor dem Lauf: „Ich habe starke Konkurrenz. Vor allem den ehemaligen Deutschen Meister über 10.000 m, Werner Koglin, muss ich beachten. Vielleicht reicht es zu einem 2. oder 3. Platz. Ich werde versuchen, mein Tempo von Anfang an durchzuziehen.“

Koglin, Viermärker Waldlaufgemeinschaft und ebenfalls zum ersten Mal in der AK 70 startend, nach dem Lauf: „Ich war bemüht, mit Glander mitzuhalten – drei Runden hat es funktioniert, dann war er weg.“

Es war ein berauschender Lauf von Karl-Heinz Glander, in dem er die Konkurrenz förmlich deklassierte und nach 12:05,76 min. das elektronische Zielband zerriss. Mehrere Überrundungen markieren diesen Lauf auf der 200 m-Bahn bei doch ziemlich drückender Luft, und am Ende war Glander nur noch stolz und glücklich, nachdem ihm zudem noch ein starker Zielsprint über 100 m gelang.

Glander nach seinem famosen Lauf: „Es waren sehr starke Läufer am Start. Besonders Werner Koglin, der 2016 den 2. Platz im Westfälischen-Crosslauf und 2016 den 3. Platz bei den NRW-Senioren-Hallenmeisterschaften erreicht hat. Meine Lauftaktik bestand darin, am Anfang sehr schnell zu beginnen, um zu sehen, wie die anderen Läufer darauf reagieren. Bin also von Anfang an ganz vorne gelaufen. Es mussten 15 Runden à 200 Meter zurückgelegt werden. Nach der 3. Runde hatte ich das Gefühl, dass ich dieses Tempo bis zum Schluss durchhalten könnte. Dieses ist mir dann auch gelungen. Da ich eher ein Läufer für längere Strecken bin, freue ich mich, dass ich diese Meisterschaft in meiner Altersklasse gewonnen habe.“