Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstandes

Zur Mitgliederversammlung mit turnusmäßiger Neuwahl des Vorstandes trafen sich die Mitglieder des Ortsverbandes am 14. Dezember in der Aegidienberger Traditionsgaststätte Kappels.

In der vom Vorsitzenden Gerhard Kunz geleiteten Sitzung wurde wieder die große Geschlossenheit im Ortsverband deutlich. Als Gast begrüßte Kunz den Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Bad Honnefer Stadtrat Sebastian Wolff, der dann auch die Versammlungsleitung übernahm. Nach den Rechenschaftsberichten wurde der bisherige Vorstand entlastet. Bei den folgenden Neuwahlen wurde der Vorstand jeweils ohne Gegenstimmen in seinen Ämtern bestätigt. Vorsitzender bleibt Gerhard Kunz, Dagmar Ludzay und Werner Seifert stehen ihm als Stellvertreter zur Seite, Rudolf Schmitz führt weiterhin die Kasse des Ortsverbandes und Annette Eichendorf bleibt Schriftführerin. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden die Beisitzer Eva Böhm, Elke Buttgereit, Hans-Peter Efferoth und Thomas Sanner. Zu Kassenprüfern wurden Ernst Krämer und Udo Krewinkel gewählt. Derart bestätigt will der neue Vorstand gestärkt für Aegidienberg politisch weiterarbeiten.

So stehen nicht nur große Projekte für Aegidienberg an wie die Turnhalle und der Kreisel am Windhagener Weg. Darüber hinaus findet im Mai die Wahl der Vertreter zum Landtag in Düsseldorf statt. Diese wird die CDU Aegidienberg wirksam unterstützen.

Potentielle Mitstreiter können sich gerne an den Vorsitzenden oder auch an jedes andere Mitglied des Vorstands zwecks Informationen wenden. http://www.cdu-bad-honnef.de

Der wiedergewählte Vorstand. v.l.n.r. Werner Seifert, Dagmar Ludzay, Gerhard Kunz, Rudolf Schmitz, Eva Böhm u. Annette Eichendorf