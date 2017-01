Kinder der OGS gestalten Kalender für die Bewohner des Franziskushauses

Tagelang sah man viele der 130 Kinder der Offenen Ganztagsschule der Theodor Weinz Grundschule in Aegidienberg basteln, malen und kleben, um Kalender für das Jahr 2017 selbst zu gestalten. 31 Kalender haben die Kinder mit bunten Bildern den Monaten entsprechend angefertigt. Am Montag, den 19.12.2016, gingen 9 Schülerinnen mit der OGS-Leitung Stefani Groß und der OGS-Mitarbeiterin Martina Kremer los, um den Bewohnern des Altenheims Franziskushaus die Kalender zu überreichen und ihnen eine Freude zu machen. Die Einrichtungsleiterin Frau Baehr begrüßte die Kinder und zeigte zuerst die schöne Krippenausstellung mit verschiedensten Krippen aus aller Welt, vor allem aus Südamerika. Dann schloss sich ein Rundgang durch das Gebäude an. In verschiedenen Gemeinschaftsräumen saßen die älteren Bewohner zusammen und die Kinder überreichten jedem einen Kalender. Die Überraschung und die Freude der Senioren war groß. Bald hatten die Kalender neue Besitzer und die Kinder wurden mit Saft und Süßem verwöhnt. Gestärkt trat die Gruppe der Offenen Ganztagsschule Aegidienberg den Heimweg zur Grundschule an und alle waren sich einig: Bis nächstes Jahr!